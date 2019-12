Zaia: «Servono immagini choc per combattere morti sulle strade»

Condividi

Linkedin email

Quello appena passato è stato un weekend di sangue sulle strade venete e le vittime sono state soprattutto giovanissimi. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato su Facebook: «Mi sembra di essere tornato indietro di 20 anni in questo weekend, a contare quante giovani vite sono state spezzate da incidenti stradali».

«All’epoca ero il presidente della Provincia di Treviso, che aveva il record per incidentalità e mortalità sulla strade. Per questo promossi campagne choc nei luoghi di aggregazione dei giovani e non solo. Chi passava allora lungo viale Battisti, sede dell’Ente provinciale, poteva vedere un’auto accartocciata esposta. Immagine impressionante, ma che fece riflettere, e coniugata ad altre iniziative “forti” contribuì a ridurre le vittime. La mia soluzione è questa».