Condividi

Linkedin email

Da poco prima delle 19 di ieri, i vigili del fuoco sono stati impegnati fino a notte inoltrata in via Madonnina a Padova per l’incendio di un capannone adibito a magazzino di mobili provenienti da sgomberi.

I vigili del fuoco arrivati dalla centrale, da Abano Terme ed Este con tre autopompe quattro autobotti e ventuno operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Sul posto la polizia locale e i carabinieri. Le cause dell’incendio non sono al momento note.