Autobotte piena di gpl fuori strada: ore di paura a Piazzola sul Brenta

Sono terminate alle 1 di questa notte le operazioni di assistenza dei vigili del fuoco per il recupero dell’autocisterna di gpl scivolata in un fossato in via Chiericati in località isola di Mantegna a Piazzola sul Brenta (Pd) intorno alle 18 di ieri. Prima di effettuare il recupero del camion è stato effettuato il travaso di circa 2500 litri di gpl su un’altra cisterna della ditta.