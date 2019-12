Quale banco di lavoro acquistare? Con Castellani Shop hai Made in Italy e sessant’anni d’esperienza

Condividi

È utilizzato da professionisti e semplici appassionati del fai da te, il banco di lavoro fornisce un supporto insostituibile, che cambia a seconda dell’attività. Ci sono prodotti in grado di sostenere carichi importanti, postazioni mobili, fisse e tante altre opzioni. La tipologia di banco va individuata in base al lavoro da svolgere, ma ci sono diversi pratici criteri per determinare il prodotto ideale. Anzitutto le dimensioni.

Il fattore spazio è cruciale in qualunque contesto. Basta una rapida ricerca sul Web per scoprire che sono disponibili soluzioni che s’adattano a pressoché ogni ambiente. Una delle più duttili è quella che si aggira sui due metri di lunghezza, a fronte di una larghezza che oscilla da una soglia minima di 45-50 cm e arriva fino agli 80 cm.

Perché si riveli stabile durante i processi lavorativi, è importante valutare lo spessore, almeno 10 cm sono basilari. Va inoltre individuata una proposta che disponga di specifiche tecniche che consentano di riporre gli attrezzi usati più spesso.

I tipi di banco di lavoro sono molteplici, quello da falegname, ad esempio, sarà costituito da legno massello e implementa solitamente morse e altri strumenti utili al serraggio. Sono poi presenti delle scaffalature, collocate sotto il piano di lavoro, in cui vengono sistemati gli attrezzi.

Scegliendo invece un banco da meccanico, il piano di lavoro prevede, quanto al materiale, il ricorso all’MDF, al legno massello oppure al compensato. Per ciò che interessa la base, viene utilizzato il metallo. È assai rilevante un altro aspetto tecnico, la portata massima.

Ci sono contesti che richiedono la massima dinamicità. È in questi frangenti che diventa prezioso l’apporto del banco da lavoro mobile. Grazie a ruote e freno può essere spostato senza difficoltà, e ricopre una duplice funzione, a seconda delle circostanze: rappresenta un elemento di supporto a un banco fisso oppure diviene un’area di lavoro, dotata di attrezzi, destinata a un utilizzo stazionario.

