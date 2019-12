«Tiziano Ferro? Niente gay in tv a Natale». Mara Venier zittisce tutti

Condividi

L’intervista fatta da Mara Venier a Tiziano Ferro durante la trasmissione “Domenica In” ha registrato buoni ascolti ma non sono mancate le polemiche. In particolare nel profilo Instagram della conduttrice dove più di qualcuno ha commentato scrivendo: «L’intervista ad un omosessuale durante le feste natalizie, che è la festa della famiglia, non mi è proprio piaciuta».

La Venier ha messo subito a tacere tutti rispondendo: «D’amore si può parlare tutto l’anno perchè l’amore non ha sesso!». Molti utenti si sono complimentati con lei apprezzando la sua presa di posizione.