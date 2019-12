Arresti No Tav, Salvini: «Questi i veri violenti, non i fantomatici fascisti»

Condividi

«Grazie alla Polizia che ha arrestato alcuni estremisti dei centri sociali, accusati di aver partecipato agli assalti al cantiere Tav con tanto di aggressioni alle Forze dell’Ordine. Nessuna tolleranza per i violenti: da Nord a Sud l’estremismo anarchico e di sinistra produce aggressioni, minacce, disordini. Mi auguro che la magistratura non faccia sconti e che la politica non sottovaluti il fenomeno preferendo dare la caccia a fantomatici ‘fascisti’».

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a commento dell’operazione della questura di Torino, in collaborazione con Modena, Padova e Vicenza.

(Ph Imagoeconomica)