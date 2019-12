A Natale? Un caldo bestia. E forse anche a Capodanno

Condividi

E’ decisamente un clima poco natalizio quello che sta insistendo su tutta la regione. Il meteorologo Marco Rabito, presidente di Serenissima Meteo ci anticipa che queste temperature anomale, in doppia cifra sia nei valori minimi che in quelli massimi, potrebbero accompagnarci fino al 2020, «ma sono solo ipotesi» ci tiene a sottolineare con la prudenza obbligatoria per chi basa le proprie previsioni su modelli precisi e non su fantasiose suggestioni.

«Il mese è inziato con un clima secondo i canoni invernali, cioè con minime sotto lo zero e massime inferiori ai 10, poi la situazione è cambiata dopo le due effimere nevicate della settimana scorsa. La nostra regione è stata raggiunta da correnti provenienti dall’Africa, con il conseguente e repentino innalzamento delle temperature, tutte in doppia cifra, appunto» spiega. Sulle previsioni per i prossimi giorni, «è molto probabile che questa situazione permarrà fino a Natale, con precipitazioni intense attese per venerdì, e non è escluso che anche Capodanno sarà particolarmente mite».

Questa situazione, magari piacevole in pianura, senza le pericolose gelate sulle strade, diventa critica in montagna, dove non sarà un bianco Natale, gioia degli sciatori, almeno sotto i 1800 metri. Ma il problema non è solo turistico: «Il cambiamento climatico non è un argomento banalizzabile, lagandolo ad osservazioni su brevi intervalli temporali delle temperature: quel che è certo è che l’anomalia di queso periodo, che non è record solo grazie alle nubi, è un fenomeno che, in misura minore, si è presentato con frequenza sempre maggiore negli ultimi 20 anni. Dati che meritano approfondimento e riflessione».