«Dolomiti patrimonio dell’umanità: basta turismo e progetti invasivi»

Condividi

Linkedin email

Franco Tessadri, presidente dell’associazione ambientalista Mountain Wilderness attacca la Fondazione Dolomiti Unesco. «Negli anni non si è mai opposta agli interessi di chi non ha fatto altro che ingrassare un turismo invasivo in un’area riconosciuta nel 2009 come patrimonio dell’umanità. Un esempio? Mi vengono in mente i gestori di alcuni impianti sciistici. Oppure concerti ad alta quota e gara di jeep e quad in zone dove non andavano fatte».

Ma l’associazione ambientalista è preoccupata in particolare per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: «C’è l’idea di realizzare diverse infrastrutture e di potenziare alcuni impianti». Tra tutti «progetti di assalto funiviario alla Marmolada con un nuovo collegamento da Passo Fedaia al Sas Bianchet che andrebbe a modificare la struttura morfologica della parte Nord» e «una serie di impianti che dovrebbero collegare Passo Falzarego e Arabba per poi raggiungere il carosello sciistico del Civetta».

«Si tratta di progetti di estrema invasività e a capo c’è una rete di imprenditori facenti capo a Superski Dolomiti – conclude Tessadri -. Tutte queste osservazioni verranno inviate alla sede Onu di Parigi che potrebbe decidere di ritirare il marchio».

(ph: Wikipedia/Dmitry A. Mottl)