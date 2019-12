Il Joe Formaggio “dolce” che non ti aspetti: «No ai pregiudizi razzisti»

Condividi

«Io in consiglio regionale? Non la farei così facile, sarebbe la quarta volta che mi preparo ad entrare e non succede mai. Sembra la storia infinita». E’ un Joe Formaggio inaspettatamente vulnerabile, quello che ci parla della sua candidatura alle regionali venete del 2020. Di solito, il 42enne sindaco di Albettone in provincia di Vicenza, sembrea tagliare con l’accetta ogni questione. Questa volta, invece, é incerto, sembra sfiduciato. Con il paradosso che a Palazzo Ferro Fini potrebbe entrarci presto, nel gruppo di Fratelli d’Italia all’uscita ormai prossima Sergio Berlato, dopo il ricalcolo dei seggi al parlamento Ue con la Brexit che aprirà le porte al coordinatore regionale del partito. E toccherebbe proprio al vulcanico Joe Formaggio approdare a Venezia: «Non sono convinto che i deputati vadano via subito, si parla del 10 febbraio ma il processo può essere lungo».

La posizione di sindaco e di consigliere regionale però non è compatibile: cosa farà con Albettone, dove è stato rieletto da pochi mesi?

Mia mamma mi ha insegnato a fasciarmi la testa quando me la sono rotta, non prima. Se dovessi scegliere tra il Comune, con 5 anni davanti di amministrazione, e Regione per tre mesi, opterei per Albettone.

Sarebbero tre mesi ma poi ci saranno le regionali, in cui lei vorrebbe candidarsi.

Lì è tutta un’altra storia, essendo il secondo candidato più eletto in tutto il Veneto dopo Berlato. Da consigliere uscente credo sarebbe il minimo ricandidarmi per far crescere il più possibile il partito.

E quindi ritorna l’incompatibilità con il ruolo di sindaco.

Intanto facciamo le elezioni. Anche Berlato ha fatto le Europee da consigliere regionale. E ripeto aspettiamo: nel 2018 il mio ingresso in Regione doveva essere imminente. A maggio 2019 di nuovo perchè Berlato diventava europarlamentare e nel 2020 siamo ancora qua a parlare di ipotesi.

Facciamo che lei sia candidato: mi dica tre priorità per il Veneto.

In primis sicurezza e poi lavoro e infrastrutture. Per sicurezza intendo che la Regione deve puntare ad controllo molto più spinto del territorio. Faccio un esempio: a Dubai c’è una telecamera ogni 100 abitanti, è tutto monitorato e schedato, con la polizia che spesso gira in borghese. Magari è brutto da dire “siamo controllati” ma se non ho niente da nascondere mi va bene. Se mi fotografano la targa e dicono Joe Formaggio all’una e mezza era a Schio e alle tre a Valdagno non ci sono problemi, sono i delinquenti che devono farseli.

D’accordo, la sicurezza é il suo cavallo di battaglia. E gli altri due punti?

Senza le infrastrutture e senza il fare squadra delle nostre piccole e medie imprese non riusciamo a creare posti di lavoro. Credo sia necessaria anche una revisione totale di tutti gli obblighi previsti dalle Sovrintendenze che limitano un imprenditore o un sindaco, e chiunque voglia sviluppare l’azienda o il centro storico di un paese. Si deve sottostare a mille vincoli che non hanno ragione di esistere.

Scusi, quali vincoli bisognerebbe togliere?

Faccio un esempio: abbiamo una villa a 10 chilometri e non possiamo fare un ampliamento di una ditta, dal punto di vista regionale dobbiamo fare in modo che non ci siano più questo tipo di imposizioni. E poi ci dicono, altra cosa, che è il Veneto dei capannoni sfitti: ci sono aree che necessitano di nuove costruzioni e altre che ne hanno anche troppe. Dobbiamo fare una pianificazione territoriale sia a livello di industriali medio piccoli che di grosse industrie, non possiamo permetterci di farli andare via.

In Fratelli d’Italia c’è lo scontro aperto fra Berlato e Donazzan. Lei da che parte sta?

Donazzan è la madrina di mio figlio e Berlato è il padrino.

Quindi a metà?

Le vicende personali tra loro lascio che restino tali. Devo riconoscere che Berlato ha sposato la questione Fratelli d’Italia molto tempo prima anche se è vero, come sostengono i vertici nazionali, che per crescere il partito deve allargarsi.

E tra i due…

Non vorrei rispondere…. conosco bene entrambi. Diciamo che fino ad oggi ho sempre lavorato in piena sintonia soprattutto con Berlato, tutte le decisioni sono state condivise con lui.

Dossier autonomia: Meloni definita “tiepida” sulla questione anche nella sua ultima visita in Veneto, Finco capogruppo regionale Lega chiede una presa di posizione chiara. Lei è per l’autonomia o no?

Ho ho fatto votare sì a tutti i miei cittadini al referendum, con bandiera favorevole durante la campagna elettorale. Condivido la necessità dell’autonomia del Veneto però in un’Italia unita. Un Veneto autonomo, che sa spendere meglio i soldi rispetto ad altre regioni come ha già dimostrato, credo faccia bene all’Italia.

Ma la Meloni non si sbilancia.

Mi sento di difendere Giorgia Meloni perchè ormai sono due anni e mezzo che se ne parla. Se la Lega vuole portare a casa l’autonomia l’unica strada è una alleanza fortissima con Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, si può dire tutto della leader del partito ma non che davanti a dati oggettivi non riesca a riconoscere la validità di un processo che per il Veneto è indispensabile e lo è anche per l’Italia.

Insisto, quindi è tiepida perchè?

Perchè non c’è chiarezza in tutta questa vicenda. Finora abbiamo sempre sentito “domani mattina viene fatta l’autonomia, domani mattina viene fatta l’autonomia” e non succede.

Colpa della Lega?

L’avevo detto subito che con il M5S… sono dei comunisti alla fine.

L’errore è stato il governo gialloverde quindi.

Dovrei trovarmi in certe situazioni, ma mai col Pd e mai con il M5S. Come sostiene il partito. Errori leghisti? Il problema è sempre lo stesso, che Berlusconi ripete da quando ha cominciato a fare politica: se avessi il 51% tante cose sarebbero andate meglio. In Italia è difficile governare, c’è una burocrazia immonda. Non conosco fino in fondo i “lavori romani” ma so che in Veneto è stato fatto tutto il possibile, da consiglieri, assessori e presidente Zaia, per arrivare all’autonomia.

A La Zanzara lei ha portato e mangiato un piatto di sardine, dicendo che le piacciono solo cotte in saor. Al di là della provocazione, cosa pensa dei loro 6 punti programmatici?

Sardine in saor buonissime, fatte dalla mamma. Devo ancora vedere i sei punti programmatici ma non penso abbiano detto tante cose nuove, continuano a piacermi solo in saor. Anzi a dire la verità mi piace la “piazza” ma il rispetto che i media stanno riservando alle sardine avrei voluto ci fosse anche quando la Meloni andava in piazza e veniva contestata o derisa per alcune sue posizioni. Qua siamo abituati che se la sinistra fa qualcosa è tutto giustificato, se lo fa Meloni siamo brutti, cattivi, razzisti. Tu hai idee di sinistra? Io non le condivido ma le rispetto, tu però devi rispettare le mie idee di destra.

Ecco, le idee di destra. I cartelli “Si comunica a tutti, ladri, bastardi, delinquenti, persone indesiderate che in questo Comune non esiteremo a spararvi”, che le sono valsi un’indagine per istigazione a delinquere da cui è stato assolto, ci sono ancora ad Albettone?

I ladri o i cartelli? I cartelli sono stati tirati via. Non erano un reato, ma soltanto un avviso, però non li rimetterei: non vorrei far perdere tempo alle forze dell’ordine che devono toglierli, portarli in procura etc. Toccando ferro però sono serviti, il Paese è abbastanza tranquillo ora.

Il Tribunale Civile di Milano l’ha condannato a pagare 12mila euro per comportamento discriminatorio e incitamento all’odio razziale: sugli immigrati è rimasto della stessa idea? Lo ammetta: lei ci marcia su questo stile per finire sui giornali.

Sono stati estrapolati dei ritagli di alcuni miei discorsi. Io non ho mai attaccato una persona perchè è bianca o è nera. A me non va bene come viene gestita questa immigrazione incontrollata che porta, ed è sotto agli occhi di tutti, delinquenza nelle città e nei paesi. Il miglior amico di mio figlio, che ha 9 anni, è un bambino di colore. Io sono contro le ingiustizie e la delinquenza. Non mi interessa se uno è bianco, nero, rosso o celeste: se uno si comporta bene è mio fratello, se mio fratello si comporta male va punito.

Lei però si é creato un personaggio su questo tema.

Assolutamente no. Tutto è partito dalla mia difesa a Stacchio. Mentre tanti politici facevano passerelle e chiacchiere io ho chiamato e trovato l’avvocato che ha difeso Stacchio.

Non esagera proprio mai, nel voler provocare?

Prendiamo le sardine in saor alla “Zanzara”. Non sono andato in una radio da una persona sconosciuta, sono andato da Cruciani: con lui ci vediamo spesso e abbiamo fatto alcune cose insieme. Io non voglio provocare, dico quello che penso a modo mio, sono gli altri che la leggono come provocazione. Altro esempio: andiamo in piazza a manifestare con Greta e il giorno dopo, quando chiude una ditta perchè cambiano le regole sulle emissioni e ti trovi senza lavoro, protesti e chiedi il reddito di cittadinanza. Mi sta bene che ci sia il reddito di cittadinanza ma cerchiamo di preservare il lavoro prima di andare in cerca di ammortizzatori sociali.

Cos’è il razzismo, secondo lei?

Avere dei pregiudizi senza conoscere le persone. Io ho sempre attaccato chi delinque, poi però magari i giornalisti ritagliano quello che vogliono e in mezzo alla questione, facendo di tutta un’erba un fascio, ci sono finiti i rom, gli extracomunitari etc… Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capiscono gli altri.

Però quando ha detto che non avrebbe mai affittato una casa ai rom, piuttosto le avrebbe dato fuoco, é stato un travisamente di noi giornalisti?

L’ho detto perchè da sindaco ho visto parecchie cose. Ci sono stati tanti problemi con gente che affittava la casa e non veniva pagata, basta guardare le notizie su giornali e tv. Prima di affittare una casa credo sia giusto avere delle garanzie. La sinistra tutela chi ha bisogno di una casa a tutti i costi, io invece mi sento di tutelare anche chi ha una casa in più e un minimo di sicurezza deve averla su chi la occupa.

Ma quando vede le famiglie, con donne e bambini, che rischiano la vita per emigrare in Europa (non solo in Italia: da qui i più vogliono andare nel Nord del continente), non le viene qualche dubbio?

Mi fa tristezza e ancora una volta mi fa vedere quanto incapaci siano i nostri governanti in Europa che non riescono a capire che non risolviamo il problema portandoli qua, ma creando opportunità nei paesi d’origine. Questa immigrazione incontrollata non porta beneficio a noi e nemmeno a loro. Esagerare? Sfido chiunque a non provare compassione o cercare di aiutare queste persone, donne e bambini. E’ sbagliato come stiamo affrontando il problema.