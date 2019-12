Meteo: pioggia, nebbia e temperature sopra la media

Condividi

Una circolazione ciclonica tra Sud-Italia e Nord-Africa convoglia sulla nostra regione correnti umide e miti determinando modeste condizioni di variabilità fino alla mattina di giovedì. Seguirà l’ingresso di una perturbazione di origine atlantica che determinerà varie fasi di precipitazioni anche diffuse, specie tra venerdì e prime ore di sabato, seguito da una pausa dei fenomeni. Domenica mattina ancora nuvolosità diffusa con possibile ripresa di deboli precipitazioni, in seguito netto miglioramento con comparsa di schiarite anche ampie a partire da Ovest. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Arpav.

Giovedì 19. Fino al mattino in prevalenza nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite, in seguito tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso/coperto. Riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle, specie nelle ore più fredde. Precipitazioni. Al mattino probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) di qualche fenomeno sui settori nord-orientali della regione, altrove generalmente assenti. Nel corso del pomeriggio probabilità alta (75-100%) su zone montane, pedemontane e pianura nord-orientale, anche con locali rovesci, medio-bassa (25-50%) altrove salvo sulla pianura meridionale dove saranno generalmente assenti. Limite della neve in calo da 1900/2100 m a 1700/1900 m nella notte, localmente un po’ inferiore in qualche valle dolomitica in caso di precipitazioni moderate. Temperature. Minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve diminuzione con ridotta escursione termica giornaliera. Venti. Sulla costa moderati di Scirocco, nell’entroterra deboli/moderati nord-orientali. In quota moderati/tesi dai quadranti meridionali.

Venerdì 20. Cielo molto nuvoloso o coperto con tempo perturbato dal pomeriggio. Precipitazioni. Fino al mattino probabili deboli precipitazioni sparse sulle zone montane e pedemontane (probabilità medio-bassa 25-50%), in pianura generalmente assenti. Nel corso del pomeriggio graduale peggioramento con intensificazioni delle precipitazioni a fine giornata con aumento della probabilità fino ad alta (75-100%) di fenomeni a carattere diffuso, con possibili locali rovesci. Limite delle nevicate intorno ai 1500/1800 m sulle Prealpi, 1400/1700 m sulle Dolomiti. Temperature. Minime stazionarie o in diminuzione; massime in diminuzione in montagna, stazionarie in pianura. Venti. In pianura moderati, a tratti tesi dai quadranti orientali; sulla costa Scirocco da moderato a teso in serata. In quota venti tesi, a tratti forti, dai quadranti meridionali.

Sabato 21. Nella notte fino al primo mattino in prevalenza molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse sui settori montani e pedemontani con limite della neve intorno ai 1300/1600 m localmente a quote più basse sulle Dolomiti, altrove meno probabili o del tutto assenti. In seguito nuvolosità più irregolare con qualche schiarita ed esaurimento delle precipitazioni. Temperature minime in diminuzione, massime senza variazioni di rilievo o in diminuzione. Nella notte fino alle prime ore del mattino Scirocco teso, a tratti anche forte, sulla costa, in successiva attenuazione.

Domenica 22. Condizioni di variabilità con cielo molto nuvoloso fino alle prime ore, in seguito ampie schiarite a partire da Ovest fino a cielo sereno nel corso del pomeriggio. Fino al mattino probabili deboli precipitazioni sparse, nevose intorno ai 1100/1400 m, in seguito esaurimento dei fenomeni a partire da Ovest nel corso della mattinata, assenti nel pomeriggio. Temperature minime in calo sui settori settentrionali e orientali, stazionarie altrove; massime stazionarie o in calo. In pianura venti moderati dai quadranti occidentali; in quota nel corso del pomeriggio progressivo rinforzo dei venti da Nord/Nord-Ovest con possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle.

