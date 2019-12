Forza Nuova Vicenza: «Rucco tolga il Bocciodromo ai criminali»

Condividi

Linkedin email

«L’avevamo detto in tutte le salse, lo aveva detto anche il sindaco Rucco in tempi non sospetti : il Bocciodromo deve essere chiuso. E l’avevamo detto anche quando questa giunta, con l’assessore Maino, aveva creato un bando farsa ad hoc, affinché gli attuali gestori potessero ottenere un facile rinnovo della concessione in essere, così da evitare, qualcuno dice d’accordo con la questura, azioni violente e illegali da parte degli antagonisti».

Il segretario provinciale di Forza Nuova Vicenza Daniele Beschin è il primo a commentare le perquisizioni e gli arresti avvenuti anche in città, nell’ambito dell’inchiesta su presunti crimini legati al movimento No Tav. In particolare, secondo quanto si appreso, sarebbe stata perquisita la casa di un’attivista del Bocciodromo, cui sarebbe stato impedito l’ingresso nel territorio di Torino.

E Beschin rincara la dose: «Un bando farsa per accontentare chi della violenza e del mancato rispetto delle regole, ha fatto ormai una ragione di vita. Le perquisizioni avvenute in queste ore sono la conferma, se mai ce ne fosse stato il bisogno, che i gestori del Bocciodromo non avrebbero dovuto partecipare al bando messo in piedi dalla giunta Rucco. Ci chiediamo cosa avrà da raccontare alla città adesso l’assessore Maino, che ha di fatto messo sul piatto d’argento l’insediamento in quello spazio, di esponenti antagonisti, resisi responsabili dei reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento, inosservanza dei provvedimenti delle Autorità. Tutte cose che i signori dell’attuale amministrazione sapevano ampiamente, tanto che proprio su queste basi, avevano fatto pressione a Variati circa l’illegalità con cui agiva il Bocciodromo. Ora siamo giunti ad un punto di non ritorno».

Scontata la conclusione: «Venga revocata immediatamente la concessione a chi non rispetta le regole e la legge. Se così non sarà, avremo modo di ritenere a tutti gli effetti, l’amministrazione Rucco, complice di questi signori».