Padova, muore a 93 anni e salva due persone donando fegato e reni

Elena era madre di cinque figli, nonna di nove nipoti e bisnonna di due pronipoti. Ha vissuto una vita piena circondandosi di persone che l’hanno amata tantissimo. A 93 anni è venuta a mancare ma la sua solidarietà l’ha contraddistinta fino all’ultimo. Il fegato e i reni della donna, infatti, sono stati prelevati e trapiantati a due pazienti in lista d’attesa salvando loro la vita. A dare la notizia l’Ulss 6 Euganea.

«Quello di bisnonna Elena, nata e residente nel Padovano, è uno dei gesti da ricordare nel 2019 – segnala l’azienda sanitaria – da parte di un’anziana nata subito dopo la Grande Guerra, cresciuta durante il secondo conflitto mondiale, divisa tra il lavoro da casalinga e una famiglia diventata sempre più grande. Venuta a mancare improvvisamente a 93 anni per emorragia cerebrale dopo una vita di bontà, dedizione e altruismo, sono stati proprio i cinque figli ad acconsentire, compatti, alla donazione. La donna era sempre stata in salute e i suoi organi, in buono stato, potevano permettere ad altri di continuare a vivere. E così è stato -, continua l’Ulss 6 -. Il prelievo di fegato e reni è avvenuto all’Ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice, quindi si è proceduto ai trapianti, su due persone distinte che hanno ricevuto una il fegato, l’altra la coppia di reni, in altri ospedali d’Italia».

«Mia madre è sempre stata una persona accogliente, che faceva beneficenza, molto religiosa, una persona che “teneva la porta aperta” – ha spiegato uno dei figli -. Ci è parso di fare la sua volontà, anche i nipoti sono stati contentissimi di questa scelta. Mia madre era di un’altra epoca, ma la generosità è senza tempo: la donazione è sempre il miglior modo per onorare la vita».

