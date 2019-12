La protesta dei prof di Religione: «Col cappio al collo»

Condividi

«Mi stanno mettendo il cappio al collo, mi vogliono condannare».

Così scrive l’insegnante di Religione cattolica Marco Rostellato, di Pianiga, nel Veneziano, in un post su Facebook che è stato ben presto condiviso da centinaia di persone. Rostellato protesta contro l’emendamento Toccafondi al Decreto scuola, che prevede che prevede un concorso ordinario, nel quale ai precari in servizio da anni è riservata una quota di posti solo del 50%.

«Ho due lauree, ho 11 anni d’insegnamento precario, in ogni ordine scolastico, dai piccoli, ai tremendi delle medie, ai complessi delle superiori! – scrive l’insegnante – Ho ricoperto e ricopro referenze con progetti scolastici che mi sono preso a cuore e che prima non c’erano, prendendomi responsabilità e pochi soldi. Ho la stima di colleghi e genitori.

Lottiamo ogni giorno con una scuola che cambia, perché la società cambia e i ragazzi non sono una chat o un robot».

Per portare avanti la loro protesta, alcuni insegnanti aderenti al sindacato Snadir hanno manifestato nei giorni scorsi davanti a Palazzo Madama e promosso una raccolta firme.

