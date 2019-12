Esce di casa per una visita e sparisce: trovato morto in un capanno

Condividi

Linkedin email

Ieri sera attorno alle 23.20 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per prendere parte alle ricerche di un ottantenne, uscito in macchina dalla propria abitazione ad Assenza di Brenzone la mattina alle 8.50, per un appuntamento dal medico dove non è mai arrivato.

Scattato l’allarme lanciato dalla sorella con cui abitava, i carabinieri hanno iniziato a cercare l’auto dell’anziano, registrata dalle telecamere in passaggio su una strada non distante dalla sua abitazione. I soccorritori hanno iniziato a perlustrare le stradine nell’area circostante, finché passate le 2 una squadra non è andata a controllare un capanno in un campo di proprietà, al cui interno è stato purtroppo rinvenuto l’uomo senza vita. Erano presenti anche Vigili del fuoco e Protezione civile.