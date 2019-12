Condividi

Linkedin email

«Greta Thunberg è posseduta dal demonio e viene usata per prendere il controllo del mondo». Queste le parole del pastore evangelico conservatore del Colorado Kevin Swanson durante il suo sermone di lunedì riportato da Newsweek.

La ragazzina, secondo il religioso, è «l’immagine più iconica della morte dell’Occidente. Il suo viso è contorto in una forma orribile, orribile – ha concluso Swanson – ma in ogni caso, soffre di questi disturbi psichiatrici e immagino che non sia un segreto, se ne è parlato».

(ph: imagoeconomica)