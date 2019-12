Si ferma per soccorrere automobilista e lo investe: morto 35enne

Condividi

Alle 4:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fausta ad Eraclea (Venezia) per un drammatico incidente: un automobilista è morto investito da un camion il cui conducente si era fermato a soccorrerlo per un precedente incidente. Il conducente della Fiat Punto era finito fuori strada contro un albero, ed era comunque riuscito a venire fuori dall’auto.

L’autista del mezzo dell’igiene ambientale si era fermato per sincerarsi della situazione e dare l’allarme e soccorso, quando è ripartito ha sentito un rumore è sceso a controllare e si accorto di aver investito l’uomo. Nonostante i soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari il personale medico del suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo un 35enne del posto. I Carabinieri hanno deviato il traffico e ricostruito la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.