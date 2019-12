Lapo Elkann, grave incidente d’auto: coma e diverse fratture

Condividi

Linkedin email

Una decina di giorni fa Lapo Elkann è stato vittima di un grave incidente d’auto a Tel Aviv. Come riporta Repubblica, il nipote di Agnelli è stato in coma per alcuni giorni ed ha riportato diverse fratture. Oggi sta meglio, come conferma lui stesso, è ritornato in Europa e si trova ricoverato in una clinica svizzera.

«Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita. Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene», ha concluso Elkann.

(ph: imagoeconomica)