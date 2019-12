A Vicenza come in aeroporto: nasce il primo “Duty Free District” d’Italia

Condividi

Nasce nel centro storico di Vicenza il primo “Duty Free District” d’Italia, ovvero una rete di negozi, identificata da un marchio comune, che offre ai turisti extra Ue la possibilità di fare acquisti “tax free” con le stesse modalità fino ad oggi riservate alle aree commerciali degli aeroporti. Trenta attività commerciali del cuore cittadino hanno, infatti, aderito al progetto promosso da Confcommercio Vicenza e Stamp, una giovane startup italiana lanciata un anno fa, che mette a disposizione una piattaforma digitale dedicata. Si tratta di un vero e proprio “distretto commerciale” duty free, che si sta diffondendo a macchia d’olio, visto che l’interesse riscontrato ha già portato altre 12 attività di città e provincia a dotarsi di questo strumento informatico ed altre adesioni sono in corso.

«Solitamente il tax refund in Italia avviene tramite rimborso post acquisto ed è piuttosto farraginoso – ha spiegato Stefano Fontolan, co-founder di Stamp -: include diversi passaggi presso agenzie specializzate che quindi finiscono per assottigliare quel 22 per cento di Iva che viene restituito ai turisti stranieri, oppure, in caso di “fai da te”, obbliga ad una serie di fastidiosi adempimenti burocratici. La formula di Stamp è, invece, semplice e conveniente”. Grazie a un software installato nei negozi che ne fanno richiesta, è stato spiegato in conferenza stampa, l’Iva viene detratta dal prezzo di acquisto al momento del pagamento. Il cliente deve perciò limitarsi ad ottenere la validazione doganale. Un turista extra Ue che decide di fare shopping in uno dei punti vendita del “Vicenza Duty Free District” può, dunque, fare acquisti con uno “sconto” del 22% reale e immediato, garantito dal negoziante, e senza ulteriori “fastidi” legati alla burocrazia. Un vantaggio per il cliente, certo, ma anche per i commercianti, che riescono ad avere un plus competitivo notevole, perché offrono già una riduzione sul prezzo al momento in cui emettono lo scontrino.

Il “Vicenza Duty Free District” parte con una base di potenziali clienti molto consistente e lo fa in un momento particolarmente significativo: con la Basilica Palladiana che ha riaperto le porte ai grandi eventi e con VicenzaOro January, l’appuntamento più importante dell’anno per la fiera dell’oreficeria, ai nastri di partenza il prossimo 17 gennaio.