De Luca: «Risanato buco di 5 miliardi, ora Campania come Veneto»

«Abbiamo fatto il miracolo: abbiamo risanato il bilancio e ci siamo allineati alle regioni più virtuose d’Italia come il Veneto». A dirlo il presidente della regione Campagna Vincenzo De Luca che spiega come «Ieri abbiamo passato

l’intera giornata in Corte dei Conti che ha approvato i due consuntivi 2017-2018. La Campania partiva da un buco

di bilancio di oltre 5 miliardi di euro nel 2013». Un altro miracolo, secondo De Luca, è «la fuoriuscita dal

commissariamento della Campania dopo 12 anni. Siamo la Regione che riceve meno nell’ambito del fondo sanitario».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)