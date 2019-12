Cattolica, fronte anti-Bedoni: «Assemblea straordinaria, noi ci siamo»

Condividi

Pubblichiamo una nota del prof. ing. Francesco Brioschi, del dottor Massimiliano Cagliero e dell’avvocato Giuseppe Loveto Cottini, Credit Network & Finance spa e Sh64 srl sulla vicenda di Cattolica Assicurazioni.

In data 18 dicembre 2019 è stata depositata la richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria di Cattolica Assicurazioni. All’ordine del giorno della prossima assemblea – che il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare senza ritardo – saranno dunque le deliberazioni volte a recepire, nello statuto della società cooperativa, le “regole di buon governo”. Dette regole, come già comunicato dai coordinatori dell’iniziativa, si pongono l’obiettivo di guidare il management nella conduzione della compagnia, nel rispetto del territorio di riferimento e della vocazione cooperativa. Tra i punti che saranno sottoposti all’esame e al voto dei soci vi sono in particolare l’introduzione di limiti di età e di mandato per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché la fissazione di un limite agli emolumenti dei consiglieri, da assoggettare ad una chiara politica di remunerazione votata dall’Assemblea, e la riconferma dello storico legame territoriale con la città di Verona.

I soci di Cattolica Assicurazioni che hanno presentato nella giornata del 18 dicembre la richiesta di convocazione sono i signori Prof. Francesco Brioschi, l’Avv. Giuseppe Lovati Cottini, il Dott. Massimiliano Cagliero, nonché le società SH64 S.r.l. (riconducibile all’Avv. Lovati Cottini) e Credit Network & Finance S.p.A. (riconducibile all’imprenditore Dott. Luigi Frascino). I sottoscrittori della richiesta rappresentano oltre il quarantesimo del capitale sociale della compagnia. Ai sensi della normativa applicabile, i soci richiedenti si aspettano ora la pronta attivazione del consiglio di amministrazione della compagnia e la convocazione dell’assemblea straordinaria della società nei tempi tecnici più rapidi possibili e, comunque, entro e non oltre la metà del mese di febbraio 2020.

Le Regole di Buon Governo sono rappresentate da:

• presidio alla possibilità di partecipazione dei soci alle assemblee della compagnia, mediante un rafforzato legame della Società Cooperativa con il suo territorio di appartenenza;

• rinnovo delle regole di composizione del consiglio di amministrazione, volte ad assicurare la parità dei generi anche in assenza di una specifica previsione normativa, da un lato, e ad incrementare da uno a due il numero degli amministratori di minoranza (vale a dire tratti dalla lista diversa da quella che esprime la maggioranza dei consiglieri), dall’altro;

• rafforzamento dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei Consiglieri, elevando i requisiti di indipendenza e introducendo in statuto l’obbligo, per il Consiglio di Amministrazione, di individuare periodicamente la sua composizione qualitativa e professionale ideale per la Compagnia;

• introduzione di un limite al numero dei mandati e di età per i Consiglieri, per garantire un efficiente ricambio, anche generazionale, nella governance della Compagnia;

• più diretta individuazione delle maggiori cariche sociali da parte dell’Assemblea dei Soci, attraverso piena trasparenza, al momento del voto in assemblea, su quali siano i candidati proposti per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (tratto dalla lista di maggioranza) e di Vice Presidente e di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione (entrambi tratti dalla lista di minoranza);

• ridefinizione del ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, ai sensi della normativa regolamentare applicabile, non potrà avere cariche esecutive e lascerà ad altri amministratori indipendenti la partecipazione ai comitati consiliari, per svolgere viceversa l’importante funzione di garante del rispetto delle best

practice in materia di governance e del proficuo rapporto tra gli organi sociali della Cooperativa e, all’interno, tra i loro componenti;

• trasparente modalità di attribuzione dei compensi effettivi ai Consiglieri di amministrazione, assicurata da una assoluta competenza in materia da parte dell’Assemblea, mediante l’individuazione e la deliberazione da parte di Soci dei compensi complessivi spettanti a tutti i Consiglieri, anche investiti di particolari cariche, sia per tutto il triennio di carica, sia per ciascun esercizio; il tutto, in conformità alla politica societaria sulla remunerazione anch’essa approvata dall’Assemblea dei Soci.