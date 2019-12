“Dalì incontra Palladio”: il contest per i giovani di VIOFF Golden Factor

Condividi

La valorizzazione del talento in ogni sua forma sarà il tema di VIOFF Golden Factor, in scena a Vicenza dal 17 al 19 gennaio. Al centro del Fuori Fiera di Vicenzaoro, promosso da Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group, ci saranno pertanto i giovani, coinvolti in una moltitudine di iniziative volte ad accendere i riflettori sulle migliori attitudini individuali o di “squadra”. Il contest “Dalì incontra Palladio”, rivolto agli studenti delle scuole superiori di Vicenza, ha l’obiettivo di dare risalto al “Golden Factor” nella creatività.

Per partecipare all’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Vicenza e Ufficio scolastico provinciale, i ragazzi dovranno presentare entro il 10 gennaio – secondo le modalità comunicate ad ogni singola scuola – degli elaborati testuali o fotografici o audiovisivi che raccontino l’incontro ideale tra il talento di Vicenza per antonomasia, Andrea Palladio, e il genio artistico catalano, Salvador Dalì. I criteri di selezione saranno originalità ed espressione del talento, coerenza e aderenza al tema proposto, qualità espressiva e della proposta. La giuria che valuterà i vincitori sarà composta da Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari opportunità della Regione del Veneto; Cristina Tolio, Assessore all’istruzione del Comune di Vicenza; Carlo Alberto Formaggio, Direttore Ufficio scolastico territoriale; Silvio Giovine, Assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Vicenza e Marco Carniello, Group Brand Director Jewellery & Fashion IEG.

Il migliore elaborato sarà premiato con un viaggio a Praga per due persone, che potranno visitare la capitale ceca e una mostra di Dalì Universe, la società che custodisce le opere monumentali dell’artista catalano esposte in città.

Oltre 350 studenti delle scuole superiori di Vicenza e provincia, venerdì 17 gennaio, dalle 9 alle 12.30, nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale, saranno coinvolti nei Talent Talk: un convegno tra istituti formativi, poli scolastici di alta formazione, aziende di rilevanza nazionale e studenti delle scuole aderenti sui temi del talento e dell’innovazione, che sarà reso possibile dalla sinergia fra Sistema Moda Italia e Federorafi (nell’ambito di Confindustria Moda) in collaborazione con Confindustria Vicenza e Ufficio scolastico territoriale. I Talent Talk rappresenteranno la novità del VIOFF, che si confermerà vetrina delle eccellenze del territorio e al contempo un autorevole appuntamento di confronto sulle tematiche relative ai settori strategici dell’economia del territorio.

L’offerta per i giovani, e le loro famiglie, non si esaurisce qui. Sabato 18 gennaio, alle 15, presso l’Istituto Lampertico, ci sarà la presentazione del nuovo percorso scolastico di eccellenza “Gold Manufacturing – Nuove tecnologie e processi del gioiello”. Un percorso sostenuto dal Tavolo Intercategoriale Orafo di Vicenza che riunisce le Associazioni dei Produttori (Apindustria, Confartigianato, Confindustria, Cna). L’iniziativa sarà rivolta a famiglie e studenti di terza media che, grazie alla collaborazione del Tavolo Intercategoriale con IEG, avranno la possibilità di accedere nei giorni successivi ad una visita a loro dedicata al Salone Vicenzaoro e T.Gold. Un’opportunità per approfondire la conoscenza delle nuove tecnologie oggi utilizzate nel settore e apprezzare tutto il fascino di gioielli unici esportati in tutto il mondo realizzati grazie alle competenze manuali e tecniche che esprimono le imprese orafe vicentine.

(Ph. Facebook – Vioff)