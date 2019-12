«Mafia in Veneto, Babbo Natale ci porti la commissione d’inchiesta»

Condividi

«Ci risiamo. Non c’è inchiesta, maxi-blitz contro la criminalità mafiosa di alto livello che in qualche modo non tocchi anche il Veneto. Ancora una volta è finito in manette un affiliato alla ‘ndrangheta che viveva e lavorava nella nostra regione. Ma appena qualche settimana fa era toccato a suoi “colleghi”, che tranquillamente al telefono si dicevano che “a Padova comandavano loro”. Altrove- Eraclea, Jesolo, Caorle- facevano affari affiliati alla camorra». Così in una nota i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti, Erika Baldin, Manuel Brusco e Simone Scarabel, commentano l’operazione dei giorni scorsi e aggiungono: «Lo ripetiamo ancora una volta: la criminalità organizzata non si installa semplicemente dove ci sono soldi, ma dove sa di poterli fare. A questo punto lo scriviamo a Babbo Natale, visto che chi amministra la Regione fa come le scimmiette che non vedono, non sentono e non parlano: portaci almeno la commissione d’inchiesta sul crimine organizzato! Pensaci tu, Babbo Natale, visto che a Zaia e alla sua maggioranza la chiediamo ormai da nove mesi».

(Ph. Regione Veneto)