Come migliorare i processi aziendali con la tecnologia RFID

Con l’acronimo RFID si intende una particolare tecnologia di identificazione a radiofrequenza, ovvero un sistema che sia in grado di riconoscere e memorizzare dati e informazioni relativi sia ad oggetti che a persone, avvalendosi della radiofrequenza mediante l’applicazione di apposite etichette elettroniche.

Questo significa che la funzione principale degli strumenti RFID sia quella di mantenere sotto controllo qualsiasi ambiente o elemento: un chiaro esempio si riferisce alla movimentazione delle merci in magazzino che, grazie all’etichettatura RFID, può essere tracciata e controllata perfettamente.

Sistemi di identificazione automatica a radiofrequenza

I sistemi di identificazione automatica realizzati da Infinityid offrono il duplice vantaggio di una tecnologia innovativa e sofisticata e di un design italiano, preciso e curato in ogni dettaglio. L’azienda propone soluzioni modulari RFID personalizzabili e adattabili ad ogni diverso ambiente di lavoro, e progettate specificamente per rendere più fluide le attività soprattutto nel contesto della logistica, del retail e della produzione industriale.

La fornitura dei sistemi di identificazione è comprensiva di software dedicato e di diversi elementi hardware, molto semplici e intuitivi da utilizzare. Le soluzioni proposte sono finalizzate ad offrire una risposta valida ad ogni necessità, dal controllo antitaccheggio a tutte le operazioni di gestione e movimentazione delle merci.

I sistemi RFID permettono di velocizzare e ottimizzare ogni diversa operazione, e di mantenere un preciso controllo della movimentazione anche di migliaia di prodotti, senza alcun rischio di errori e di imperfezioni.

I sistemi RFID per il settore retail e per l’industria della moda

La tecnologia RFID si rivela la soluzione ideale per la gestione del magazzino e il controllo delle merci in entrata e in uscita, automatizzando il ciclo di distribuzione dall’azienda produttrice fino a negozi e punti vendita. Le etichette elettroniche possono essere applicate su qualsiasi tipo di prodotto, abbigliamento, scarpe, accessori e altro, e consentono di velocizzare le diverse operazioni di magazzino: dal controllo delle disponibilità, all’inventario, alla movimentazione, all’invio e ricezione delle merci.

Le soluzioni proposte prevedono, inoltre, la possibilità di creare un sistema antitaccheggio attivo in tutto l’ambiente di riferimento, verificando che gli articoli vengano correttamente restituiti dalle cabine di prova.

Gestione automatizzata e semplificata della logistica

Per la logistica, i sistemi RFID offrono la possibilità di gestire l’intero processo con rapidità e precisione, effettuando il controllo di invio e ricezione e l’uscita delle merci dal magazzino, con la possibilità di avvalersi di strumenti di reportistica e individuare automaticamente le merci in giacenza o prossime all’esaurimento.

Sistemi RFID personalizzati per le industrie produttive

Nel settore della produzione industriale, i sistemi RFID rappresentano una vera innovazione, che permette di ottimizzare al massimo il ciclo produttivo. Le etichette elettroniche in questo caso consentono di memorizzare i dati relativi alle diverse fasi di un processo produttivo, così da facilitare l’analisi dei flussi e avere sempre a disposizione dati precisi e aggiornati.

I vantaggi delle etichette RFID utilizzate durante le attività produttive hanno reso più semplice l’organizzazione del lavoro, oltre a permettere una maggiore precisione nell’analisi dei tempi e dei metodi di lavoro e nella pianificazione delle attività di manutenzione periodica.

L’applicazione dei sistemi RFID all’industria riguarda qualsiasi comparto produttivo, con un riguardo particolare alla metalmeccanica, alla meccanica di precisione, alla produzione di semilavorati e allo stampaggio della plastica.

Un sistema da adattare in base alle diverse necessità

I servizi offerti da Infinityid sono totalmente adattabili e personalizzabili in base alle specifiche necessità di ogni singolo ambiente di destinazione. É possibile scegliere dal catalogo le applicazioni in linea con il proprio settore di attività, i dispositivi hardware e il tipo di etichetta più indicato. Per facilitare ulteriormente i flussi di lavoro, tutti i sistemi RFID di Infinityid si interfacciano facilmente con ogni tipo di sistema gestionale aziendale.