E’ inviato questa mattina alle 9 il congresso della Lega a Milano, primo a prendere la parola per i saluti introduttivi il numero due Giancarlo Giorgetti. Matteo Salvini è arrivato poco dopo le 11: con sè un presepe che ha portato

in sala, un manufatto regalatogli da un artista. Poco dopo è arrivato anche Umberto Bossi: il vecchio leader in sedia a rotelle ha ricevuto la standing ovation e applausi prolungati dei delegati presenti al congresso.

Articolo in aggiornamento

