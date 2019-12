Infila fumogeno nei pantaloni di un cliente: ristoratore a processo

Condividi

Finirà davanti al giudice il movimentato episodio avvenuto durante una festa di compleanno, il giugno scorso, in un ristorante dell’Alto Garda.

Come riporta L’Arena, in quell’occasione, il titolare, esasperato per l’eccessiva esuberanza degli ospiti, aveva reagito raccogliendo un fumogeno finito all’interno del ristorante e infilandolo nei pantaloni di uno dei partecipanti alla festa. Il giovane ha riportato ustioni di secondo grado all’inguine e alla mano e, se i pantaloni, una tutta sintetica, avesse preso fuoco, le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi. L’accusato non si sarebbe mai scusato né si sarebbe proposto di risarcire la vittima. Da qui, la prosecuzione della vicenda in tribunale.

(Ph Shutterstock)