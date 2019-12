L’oroscopo della settimana (23-29 dicembre): tutto fila liscio per i Gemelli

Condividi

♈-ARIETE

DOPO LE PAROLE, I FATTI

La voglia di emergere e di farti notare è più presente e più acuta che mai: il fatto che il Segno ambizioso del Capricorno attualmente sia pieno di elementi astrali volonterosi e determinati di certo non è estraneo alla tua attuale voglia di riuscire in tutto e per tutto. Chi ti osserva è assai ben impressionato dalla tua attuale feconda impulsività e dalle condizioni positive, visto che alle parole fai succedere i fatti! Bella la comunicativa amorosa.

♉-TORO

CURA LA FORESTA E I SINGOLI ALBERI

Presa come sei da mille incombenze più che allettanti e lusinghieramente concrete, occhio a non perdere di vista le persone importanti della tua esistenza e le precise circostanze nelle quali chi ami ti vorrebbe presente. Stai curando con attenzione la foresta, è vero, ma non dimenticarti che essa è composta da singoli alberi, i quali allora insieme formano appunto la moltitudine del bosco. Sii più generoso del tuo tempo.

♊-GEMELLI

TUTTO FILA LISCIO

Hai organizzato le cose per tempo e adesso (miracolo) tutto fila liscio come l’olio. Il merito è di Venere che dalla sua sede attuale dell’Aquario ti strattona addirittura, per farti vedere il bicchiere mezzo pieno. Venere ti ripagherà di periodi precedenti che denunciavano una strana scarsità di amore e una mancanza della necessaria serenità di fondo, indispensabile per vivere bene. Mercurio, il tuo pianeta, ti proteggerà assai meglio!

♋-CANCRO

CAPIRAI TUTTO AL VOLO

Attraverso l’abbondanza dell’energia giusta e con la complicità di una sensibilità adatta a intrattenere i migliori rapporti con amici e conoscenti, sei pronta anche a relazionati con coloro che sotto sotto ora ritieni i tuoi nemici. Stupirai tutti con la tua disponibilità a 360 Gradi, che è migliorata dal fatto che all’imprinting della settimana porta Marte e Luna molto stimolanti nei tuoi confronti. Capire tutto al volo non è mai stato così semplice.

♌-LEONE

APPAGANTI GENTILEZZE

Combinare per bene le carte, gli inviti, i regali e organizzare Festività vitali e appaganti sarà il compito per casa che le stelle ti affidano per questa speciale ricorrenza . Portare ordine, gentilezza e appagare con delicata premura i desideri di ognuno degli ospiti che allieteranno le tue Feste è la soddisfazione che nessuno ora ti toglierà. Scintille di passiona con la persona amata, che condivide la tua attenzione per i membri del clan.

♍-VERGINE

ABBONDANO FELICITA’ E LETIZIA

Grazie alla positività che Sole, Giove, Saturno, Plutone e poi anche Mercurio esprimono nei tuoi confronti dal Segno amico del Capricorno, in questo settimana Natalizia non ci sono limiti alle gioie e alla tua contentezza. Tutto ti sorride e tutto ti è concesso, perché hai in mano solo le carte vincenti di un poker fortunatissimo. Mai avevi assaporato anche a due una felicità così bella, e mai avevi vissuto una fase così piena di letizia.

♎-BILANCIA

CLIMA AFFETTIVO SOSTENUTO

Il clima affettivo è molto sostenuto e assai convincente. Ti senti alla guida di una compagine coesa e molto presente nella tua determinazione di portare finalmente a buon fine le finalità familiari che stanno a cuore a tutto il gruppo. Sarà sotto la tua guida che molte situazioni diventeranno davvero più facili e maggiormente affrontabili per l’intera compagine domestica. Sei il vero perno portante di un sacco di situazioni che solo tu risolvi.

♏-SCORPIONE

LA LUNA MITIGA MARTE

L’iniziale unione che al debutto della settimana si concretizza nella presenza di Marte e Luna, vicinissimi, nel Segno, ed è il movente astrale che saprà condizionare tutta la settimana. Ti porta maggiore morbidezza nei toni e nel modo di relazionarti con chi ami, e pure con chi forse vuoi riconquistare attraverso il saggio uso di una disponibile e sensibile tenerezza. La Luna si sa esprimere invitando alla dolcezza Marte, evitandogli polemiche.

♐-SAGITTARIO

NATALE SCOPPIETTANTE E ALLEGRO

Mercurio in settimana percorre di rincorsa l’Ultima Decade del Segno e poi entrerà in Capricorno. La sua spinta dinamica, spigliata, spiritosa e divertente sarà appannaggio dei prossimi giorni… quando pure la magica e intuitiva Luna farà la sua rapida comparsa. Il periodo Natalizio per te pare pieno di eventi, di positivi incontri, di abbracci e riabbracci, di scoppiettante e allegra compagnia di personaggi simpatici e assai affettuosi.

♑-CAPRICORNO

RUTILANTI EVENTI

Succede di tutto nel tuo Segno: ci sarà l’annuale Luna Nuova il giovedì 26: a 4 Gradi del Segno Sole e Luna s’incontreranno amorevolmente! Il Sole si interfaccia con Urano per decisioni drastiche e poi si congiungerà al generoso Giove. Il 29 Mercurio fa il suo ingresso nel Segno, e quindi i valori celesti presenti nel Capricorno diventano alla conta circa la metà di mille: mai una fine anno così zeppa di emozioni e di sensazioni nette e importanti.

♒-ACQUARIO

DISPONIBILITA’ GENEROSA

Quello che ti aspetta è un Natale dolcissimo grazie alla presenza di Venere nelle Prima Decade del Segno e grazie al fatto che l’amore e i suoi numerosi derivati sono al top dei tuoi attuali interessi. Sarà tua la saggia e lungimirante gestione di un clima di vicinanza fra le persone care, e tua l’intera organizzazione capillare e provvida del periodo. Sarà tuo il progetto che tutti abbiano la loro fettina di comprensione e d’ incoraggiamento.

♓-PESCI

DELICATEZZA E DETERMINAZIONE

Il trigono di Luna e Marte congiunti (saranno abbracciati in Scorpione all’inizio della settimana) ti mette praticamente il turbo. Cogliendo l’attimo saprai arrivare al dunque in parecchi settori, usando la delicatezza della Luna ma anche la determinazione di un Marte forte e vigoroso. Con modi brillanti e gioiosi saprai intervenire per cambiare molte delle situazioni delicate che hai accanto. Il partner ti ama e ti appoggia bene.

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

