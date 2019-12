Veneto 2020, Rifondazione Comunista c’è: «No alle grandi opere»

Condividi

Il segretario regionale del Partito di Rifondazione Comunista del Veneto Paolo Benvegnù ha annunciato in una conferenza stampa la candidatura alle elezioni regionali del 2020 a cui l’attuale governatore leghista Luca Zaia si candiderà per un terzo mandato. «Sono stato spinto da molte realtà ambientaliste – spiega Benvegnù -, dal mondo del lavoro, dalle inquiline e inquilini che hanno partecipato alle lotte sull’ultima legge regionale sulle case popolari».

«Noi abbiamo accettato – spiega Benvegnù – perché vogliamo dare una risposta chiara, non ambigua, sull’ambiente, sul lavoro, sui temi cari ai cittadini e cittadine. Il no alle grandi opere deve essere chiaro e netto – aggiunge -. Noi avanziamo anche una proposta fiscale, oltre a chiedere una lotta all’evasione fiscale vera che in Veneto è importante e arriva a 10 miliardi di euro. Una quantità enorme di soldi. Noi proponiamo di reintrodurre l’Irpef regionale, non per finanziare la Pedemontana come voleva Zaia – conclude il segretario di Rifondazione – ma per sostenere le politiche abitative, le politiche sociali e creare nuove opportunità di lavoro per i giovani». (t.d.b.)

