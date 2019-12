Il regalo utile: uno scintillante orgasmo natalizio

Condividi

MySecretCase, il brand che ha cambiato l’immaginario sulla sessualità in Italia e primo shop online per il piacere delle donne e delle coppie, festeggia il Natale in modo speciale, e lo fa regalando 1000 orgasmi a chi ha il coraggio di condividere il piacere.

Un dono utile, che verrà ricordato per tanti Natali a venire: uno scintillante orgasmo natalizio, perché come conferma l’Istat sulle nascite, dicembre è il mese più caldo dell’anno, dove si ha più tempo per dedicarsi all’amore e giocare nell’intimità.

È un’occasione unica per chi non ha mai osato, per chi è alla sua prima volta e per chi quest’anno sceglie di stare bene. Per riceverlo gratuitamente basta cliccare sul sito del brand e invitare 3 persone ad iscriversi alla Community di MySecretCase, che promette: “lascerete un ricordo luminoso di questo Natale 2019!”

Inoltre, a chi entra nella community, MySecretCase farà un dono extra: un codice sconto di benvenuto per altri regali sexy per sé, per la coppia, per gli amici.

La stella di Natale 2019 – disponibile in rosa, rosso e viola – è uno dei sex toys più acquistati in Italia: i dati della piattaforma ci dicono, infatti, che il succhia clitoride, anno dopo anno, sta conquistando un posto speciale nel cuore delle donne italiane che sempre di più tengono al proprio piacere e al benessere sessuale.

Dati alla mano, il succhia clitoride si è riconfermato il gadget più richiesto anche durante il Black Friday – durante il quale gli italiani hanno acquistato su MySecretCase un toys al minuto! – seguito da vibratori tradizionali, toys dedicati alla coppia, e butt plug.

Milano si riconferma la città più sexy e dinamica in termine di vendite seguita da Roma e Torino. Ma attenzione, è Modena la città più spendacciona nel 2019 – con una spesa pro capite più alta – seguita da Venezia e Verona.

Ad acquistare sono soprattutto coppie giovani (24-35 anni), sempre più curiose di conoscere e condividere ogni sentiero del piacere.

“Come si usa un vibratore? Posso usarlo con il mio partner? Quanti e quali orgasmi si possono raggiungere? Queste sono solo alcune delle domande che quotidianamente ci vengono poste e che descrivono un’evidenza, ormai, ben nota: sebbene i primi approcci con il sesso siano prima della maggior età – 17 anni l’età media secondo il CENSIS1 – l’Italia resta ancora agli ultimi posti della classifica europea in materia di consapevolezza, informazione ed educazione sessuale, con conseguenze sulla vita intima privata e di coppia.

“Ogni giorno cerchiamo di rispondere a domande, dubbi e curiosità, investendo in progetti dedicati alle donne e alle coppie, grazie anche all’aiuto di sessuologi ed esperti. Di fronte a una domanda così delicata, oggi vogliamo fare un passo ulteriore, donando soprattutto a chi ha voglia di vivere la sua prima volta, con l’obiettivo, ancora una volta, di invitare ad usare i sex toys come giochi che liberano la fantasia e che, come diciamo nel nostro ultimo spot di Natale, sanno aprire nuove strade” dichiara – Norma Rossetti, Founder di MySecretCase.

