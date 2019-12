Veneto Banca, ora si indaga anche per bancarotta

Condividi

Il crac di Veneto Banca fu causato da «azioni dissipatorie o distrattive del patrimonio». E’ quanto sta cercando di dimostrare il pm Massimo di Bortoli che ha aperto un fascicolo per bancarotta a carico dell’ex ad Vincenzo Consoli (nella foto) e altri 8 manager. Nel mirino degli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza non saranno (solo) i consigli di amministrazione più recenti ma soprattutto quelli del periodo in cui inizi il periodo dei finanziamenti “facili”.

A fare da innesco al nuovo filone di inchiesta è stata la conferma da parte della Corte di Appello dello stato di insolvenza: «La circostanza che la good bank Veneto Banca non fosse dotata di alcun patrimonio netto rende inevitabile un prezzo negativo a carico dell’acquirente» hanno scritto i giudici del tribunale venezia.

(Ph Imagoeconomica)