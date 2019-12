Abbigliamento e calzature: ecco come risparmiare su Zalando

Condividi

Zalando è un’azienda tedesca che, dal 2008, offre una varietà di articoli di abbigliamento, calzature e accessori vari a completamento dell’outfit. I suoi centri logistici, presenti sia nel paese d’origine che in Italia, servono utenti in tutta Europa e l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti è uno degli aspetti maggiormente apprezzati dagli acquirenti.

A livello di risparmio, infatti, le possibilità sono molteplici: non solo sono presenti scontistiche molto interessanti su svariati articoli, ma è anche possibile sfruttare i vantaggi del cashback, nel caso in cui si decidesse di effettuare gli acquisti attraverso gli appositi portali convenzionati, come per esempio Bestshopping.

Il cashback è una modalità di risparmio che consente di ottenere un rimborso immediato su una percentuale della spesa effettuata. Una volta raggiunta, tramite i rimborsi, una determinata somma, il cliente potrà richiedere di riscuoterla sotto forma di denaro oppure tramite codici sconto. Tale modalità incentiva gli acquirenti a sfruttare sempre gli stessi canali, ottenendo anche percentuali più alte con il tempo.

Nello specifico, per capire come acquistare abbigliamento o calzature sul sito di Zalando con Bestshopping, è sufficiente consultare la pagina https://it.bestshopping.com/codici-sconto-zalando.html, per avere una panoramica sempre aggiornata sui codici sconto. Le schede sul portale riassumono le caratteristiche dei prodotti scontati e indicano la percentuale di risparmio garantito: accedendo a Zalando tramite il portale di cashback, dunque, si attiveranno i ribassi conseguenti al momento dell’acquisto.

Un’altra opportunità di risparmio, convertibile in un vero e proprio dono, su Zalando è rappresentata dai buoni regalo che è possibile personalizzare e stampare, inviare per posta o a mezzo mail al destinatario, per offrire un presente davvero originale e versatile. Con l’iscrizione alla newsletter, inoltre, sarà possibile non solo rimanere informati su tutte le novità proposte dal sito, ma anche usufruire di ulteriori sconti fino al 10% sugli acquisti.

Il portale è ricco di proposte per donna, uomo e bambino, opportunamente suddivise per categoria, in maniera facile e intuitiva. Le sottocategorie, invece, comprendono in primis le promozioni del momento, l’abbigliamento di determinate marche o ispirato a occasioni speciali, le scarpe, gli articoli specifici per lo sport, l’intimo e gli accessori. Per ogni sottocategoria, poi, si possono selezionare le taglie, le fasce d’età, il prezzo, i colori e tante altre varianti tutte corredate da foto e descrizione minuziosa dell’articolo, inclusi i materiali utilizzati per la realizzazione. Vi è la possibilità di procedere subito all’acquisto attraverso i principali e più sicuri canali di pagamento, quali il circuito paypal, oppure inserire l’articolo (o gli articoli) in una lista desideri da richiamare e visualizzare in un secondo momento. I corrieri utilizzati da Zalando per le consegne comprendono realtà affermate in Italia, che garantiscono l’arrivo della merce secondo tempi brevi. Sono, inoltre, applicabili opzioni come il reso gratuito entro 3 mesi e le consegne gratuite, a riprova dell’ottimo risparmio proposto.

La qualità di ogni articolo presente su Zalando è garantita dalla collaborazione dell’azienda con brand di fama nazionale e internazionale. Infine, si possono visualizzare le recensioni dei clienti che hanno già effettuato lo stesso acquisto precedentemente, godendo quindi di un feedback specifico e disinteressato, caratterizzato da un numero massimo di stelle attribuibili e persino dalla breve descrizione dell’esperienza.