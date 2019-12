La wild girl ai lavori socialmente utili. «Sono innocente. Ho amato l’uomo sbagliato»

Condividi

Linkedin email

Barbara Sardena soprannominata dai suoi fans “la gatta di Vicenza” è una showgirl, opinionista e conduttrice di format web e realtà locali, è stata finalista del concorso Miss Mamma Italia, ma il grande pubblico l’ha conosciuta nel 2015 quando ha affiancato Andrea Diprè nella conduzione della prima edizione del web-reality Wild Girls.

Il giudice del tribunale berico Veronica Salvadori ha prosciolto la showgirl dopo l’esito positivo della messa alla prova. L’imputata difesa dall’avvocato Andrea Cornoló ha compiuto lavori gratuiti di pubblica utilità e il reato è stato per tanto estinto. Barbara è stata condannata per il furto di un paio di guanti e di un paio di occhiali griffati appoggiati sul banco di un locale da un cliente, con la complicità dell’ex compagno. Ora vuole dire la sua verità.

«Eravamo in questa vineria, lui mi ha passato questo portafoglio e io l’ho messo in borsa, dando per scontato che fosse stato del mio compagno, all’epoca dei fatti non ero a conoscenza che avesse la fedina penale sporca – spiega – Quando siamo arrivati a casa mi sono accorda che il portafoglio non era il suo, e gli ho chiesto di chi fosse, il mio compagno di allora mi disse che era un regalo che gli ha fatto sua madre tempo fa ed era la prima volta che lo usava, io ci ho creduto, perché ero innamorata!»

«Alla fine è tutto finito. Ho passato l’inferno per colpe non mie. Concludo dicendo che rispetto la legge italiana e le autorità!»