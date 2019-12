Condividi

Linkedin email

“Il direttore del Giornale, Sallusti, si lamenta che ho iniziato a chiedere risarcimenti in sede civile. Sono stato zitto e buono a lungo, ora è #ColpoSuColpo. Lui dice che è ‘il metodo di furbetti ed estorsori’. Per me è il metodo di chi crede

nella giustizia. Ci vediamo in Aula”.

Lo scrive su twitter Matteo Renzi. Dopo il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, prosegue la battaglia contro alcuni giornalisti del leader di Italia Viva.