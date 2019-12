Zaia: «Basta grillini fra le palle»

Condividi

«Il Paese non può avere i grillini in mezzo alle palle. I grillini hanno portato odio sociale ma il Paese così non cresce. Milioni di persone hanno votato a favore dell’autonomia, ma questi perfetti dittatori decidono poi cosa bisogna fare».

Non “la tocca piano” il governatore del Veneto Luca Zaia davanti alla platea dei delegati al Congresso della Lega, ieri, a Milano. Dopo l’ovazione dei padani, o meglio, ormai ex padani, arriva presto la reazione pentastellata.

Il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D’Incà posta: «Vorrei ricordare a Zaia che l’unico seminatore di odio a livello nazionale si chiama Matteo Salvini, e lo fa anche attraverso i suoi canali social grazie ad uno strumento che la stampa ha ribattezzato “la bestia” e che serve a creare odio sociale all’interno della rete. Mi viene da pensare che, come ha detto il governatore – ma in modo abbastanza più colorito e adeguato alla strategia del suo partito, i grillini vengano percepiti come fastidiosi perché hanno tolto di mezzo una vecchia politica che aveva fatto soltanto danni con i governi Berlusconi/Lega». E non si ferma: «Il M5s si è impegnato ogni giorno con onestà, anche con il taglio dei parlamentari, a dimostrare che la politica può essere fatta al servizio delle persone e non semplicemente al servizio dei potenti, come tante e troppe volte è stato fatto nel passato proprio da chi oggi usa toni così coloriti». Per concludere: «E siccome noi siamo differenti, a Zaia voglio fare i miei migliori auguri di buone feste, auspicando che sia per tutti un periodo propizio per riflettere sul futuro di questo Paese».