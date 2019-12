Eutanasia: giudici assolvono Cappato per aiuto suicidio dj Fabo

Condividi

Milano, 23 dic. (Adnkronos Salute) – Marco Cappato è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dai giudici di Milano dall’accusa di aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, noto come deejay Fabo, in una clinica svizzera a morire.

Il collegio, dopo un’ora di camera di camera di consiglio, ha emesso la sentenza con una formula che non ha lasciato dubbi accogliendo le richieste di entrambe le parti: Cappato, assente al momento della lettura del verdetto, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Le motivazioni saranno rese note tra 45 giorni.

Alla fine della lettura è scattato un applauso tra i presenti in aula. La fidanzata di dj Fabo oltre ad abbracciare i difensori ha anche abbracciato la pm che si è sempre spesa per l’assoluzione di Cappato.