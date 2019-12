Rapina in sala slot del Veronese: ucciso il titolare, killer in fuga

Condividi

Linkedin email

Una rapina in una sala slot è finita nel sangue in provincia di Verona. Nella tarda serata di ieri, 22 dicembre, un 60enne di Legnago, titolare di una sala slot VLT è rimasto ucciso a seguito di una rapina perpetrata nel suo locale mentre lui era all’interno. L’uomo, originario della provincia di Brescia ma che si era trasferito da tempo nella bassa veronese, è stato aggredito da un soggetto col volto coperto ed armato di un bastone o una spranga. Dopo essersi fatto aprire la porta del retro, ha colpito violentemente il titolare al capo provocandogli un forte trauma cranico.

Poi ha rubato l’incasso, circa 3 mila euro, ed è scappato facendo perdere le sue tracce. Il 60enne è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale come conseguenza delle gravi ferite riportate. A scoprire il corpo dell’uomo la socia in affari che abitava nello stesso stabile e che entrando nel locale lo trovava a terra esanime in una pozza di sangue. Sul caso stanno indagando i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona unitamente ai colleghi della Compagnia Carabinieri di Legnago.