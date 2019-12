Milionario cerca «10 persone carine per vivere in paradiso»

Condividi

E’ proprio vero che i soldi non fanno la felicità. Ne sa qualcosa il milionario tedesco Karl Reipen che, per sfuggire alla solitudine nella sua tenuta di 220 ettari tra il Mar di Tasmania e il fiume Awakino, sulla costa occidentale dell’Isola del Nord in Nuova Zelanda, si è visto costretto a pubblicare un annuncio piuttosto particolare in un giornale locale. «Cerco 10 persone carine tra i 18 e i 70 anni per vivere in paradiso. Vivranno a coppie negli appartamenti e si ritroveranno in taverna per cene e incontri; inoltre, devono amare nuotare, fare camminate, bird watching, kayak», si legge.

Il 70enne acquistò la tenuta da 6 milioni e mezzo di dollari nel 2000 e ci ha impiegato 10 anni per ristrutturarla con tutti i comfort e i lussi attuali. Ora è quindi giunto il momento di godersela. Manca solo la compagnia.

(ph: shutterstock)