Natale: regali del futuro, da vestiti per ‘check-up’ a forchetta per dimagrire

Condividi

Linkedin email

Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) – Basta con i regali natalizi tradizionali, il futuro è alle porte: dai vestiti che monitorano i battiti cardiaci e la pressione sanguigna, alla forchetta che aiuta a dimagrire dotata di sensori che controllano le calorie assunte e monitorano e i movimenti della bocca, passando per gli occhiali da sole a tecnologia a conduzione ossea. Sono alcuni dei regali più originali che caratterizzeranno le festività della prossima decade. Largo spazio anche agli ‘avatar’ che negli anni a venire permetteranno a milioni di utenti di beneficiare di servizi digitali customizzati e festeggiare il Natale in maniera interattiva. È quanto emerge da un monitoraggio condotto da Espresso Communication per Igoodi, la prima ‘factory di avatar’ 100% made in Italy, su oltre 50 testate internazionali per capire quali saranno i regali che gli italiani troveranno sotto l’albero nel decennio che sta per cominciare.

Ma cose ne pensano gli esperti d’innovazione tecnologica? “Le festività del futuro offriranno potenzialità interessanti per via delle continue evoluzioni tecnologiche e permetteranno un’interazione maggiore tra mondo reale e digitale – spiega Billy Berlusconi, Ceo di Igoodi – Grazie a numerosi anni di ricerca, investimenti, collaborazioni con importanti università siamo in grado di offrire alle aziende e agli enti che guardano al futuro una piattaforma in grado d’integrare l’avatar, ovvero l’io digitale degli utenti, con l’universo dei servizi digitali, sempre più importanti per la nostra vita e per il business. Disponendo del proprio avatar infatti le persone potranno beneficiare di servizi digitali customizzati, attualmente in fase di sviluppo e disponibili per il mercato B2B, in una modalità completamente nuova e più ingaggiante rispetto al passato: ad esempio si potrà regalare un buono per realizzare il proprio avatar o mandare il proprio io digitale a provare i vestiti 4.0 per noi”.

Ecco infine quali saranno i 10 regali di Natale più rivoluzionari degli anni ’20 segnalati dalle più autorevoli testate internazionali: televisori con schermi pieghevoli: la migliore della qualità e il massimo del comfort, ideali per adattarsi a qualsiasi dimensione della propria stanza; occhiali da sole a tecnologia a conduzione ossea: perfetti per ascoltare musica in maniera non convenzionale; sveglie che preparano il caffè: un particolare meccanismo collega il suono della sveglia al piano cottura in acciaio inox, un’ottima soluzione per iniziare la giornata con la giusta carica; avatar: molto presto si potrà regalare un buono per creare il proprio avatar e sarà possibile mandare il proprio io digitale a fare shopping per provare ad esempio i vestiti.

E ancora: le fasce per dormire meglio: grazie a dei sensori che si posizionano vicino l’orecchio è possibile ascoltare suoni rilassanti per combattere l’insonnia; letti con home cinema 4K integrati: lo smart bed perfetto per chi ama avere la qualità dei grandi film comodamente a casa; robot con sistema di navigazione integrato e display: utile per gestire la domotica e controllare quello che avviene in alcune stanze.

Infine, la forchetta che aiuta a dimagrire: dotata di sensori che controllano le calorie assunte e monitorano e i movimenti della bocca. Se si consuma del cibo velocemente si viene avvertiti da una vibrazione accompagnata da luce intelligente; la toilette intelligente: dotata di altoparlanti ‘surround’ incorporati, illuminazione atmosferica e comandi vocali; vestiti che monitorano i battiti cardiaci e la pressione sanguigna: ottimi per tenere sempre sotto controllo le proprie condizioni fisiche, prevenendo possibili malori.