Valanga a Passo Fedaia: strada chiusa

Condividi

Linkedin email

Attorno alle 10.15 la Centrale del 118 è stata allertata da un operatore di Veneto strade per una valanga, caduta sul rettilineo prima dell’ultima curva che porta al Passo Fedaia interessando una trentina di metri della sede stradale, con l’accumulo più alto di 3 metri circa.

A causa delle forti raffiche di vento l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha dovuto sbarcare in località Bosco Verde equipe medica, tecnico di elisoccorso e unità cinofila da valanga, che hanno proseguito con i mezzi del Soccorso alpino della Val Pettorina. Una volta sul posto i soccorritori assieme ai Vigili del fuoco hanno bonificato l’area interessata, procedendo alla verifica con Artva, Recco, sondaggi e il passaggio di cane e conduttore. Esclusa la presenza di mezzi in transito in quel momento.