Ricerca: Telethon, nel 2019 raccolti oltre 45 mln

Condividi

Linkedin email

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) – La Fondazione Telethon ha raccolto nel 2019 oltre 45 milioni (45.181.023) di euro. E’ quanto ha fatto sapere l’associazione a chiusura della maratona sulle reti Rai che ha confermato la generosità degli italiani e la loro sensibilità verso una ricerca scientifica di eccellenza. Con l’edizione della Maratona chiusa da poco si sono aperte le celebrazioni dei trent’anni dalla nascita della Fondazione, che utilizzerà le somme raccolte nel corso dell’anno per sostenere e finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

“Siamo orgogliosi della fiducia che gli italiani hanno scelto di riporre nei nostri confronti anche quest’anno. Una fiducia che va al di là del consueto appuntamento con la Maratona e che ha visto una spinta importante durante tutto il 2019 – ha dichiarato Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon – Vogliamo ringraziare di cuore tutti i donatori, sia quelli che si stringono intorno a noi durante la Maratona sia chi ci supporta durante l’anno, per la generosità che ci permette di sostenere il nostro impegno nella ricerca scientifica per le malattie genetiche rare. Grazie a queste risorse sarà possibile continuare a lavorare alla messa a punto di nuove terapie come quelle ad esempio che hanno permesso durante la Maratona televisiva di vedere sul palco il gruppo rappresentativo dei bambini curati. Si tratta di straordinari successi che, con la preziosa collaborazione di Rai, possiamo raccontare e portare all’attenzione di tutti, rendendo partecipi i donatori di quanto avviene grazie alla loro generosità”.

Al dato complessivo della raccolta hanno contribuito le somme arrivate dal numero solidale 45510, le generose donazioni delle tante aziende partner, la raccolta generata dai volontari sul territorio attraverso i numerosi eventi locali e le campagne di piazza del Cuore di cioccolato e dei Cuori di biscotto, i fondi derivanti dalle firme a favore di Telethon del 5×1000, la raccolta derivante dai lasciti testamentari, le donazioni continuative che oltre 100.000 donatori scelgono di dedicare al programma ‘Io adotto il futuro’, quelle di tutte le persone che donano attraverso il bollettino postale, il sito internet e lo shop solidale durante tutto l’anno.

I risultati raggiunti -sottolinea Telethon- non sarebbero stati possibili senza il grande sostegno della Rai, sui canali televisivi, radiofonici e web, e di partner come Bnl Gruppo Bnp Paribas, presente da oltre 28 anni insieme alle Società del Gruppo. Anche Aefi Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, Az, Bofrost Italia, Cnh Industrial, Dhl Express italia, Esselunga, Ferrarelle, Figc, Findomestic, Fit Federazione Italiana Tabaccai, Italo, Leonardo, Lottomatica Italia Servizi attraverso la sua controllata Lisip Istituto di Pagamento, Marionnaud Parfumeries Italia, Mercato Centrale, Oral-B, Procter & Gamble, SEA aeroporti di Milano, Siae, Sofidel, Telesia e Uniclub hanno risposto #presente e sono scesi in campo con diverse iniziative di raccolta fondi a favore della Fondazione, per dare il proprio contributo alla ricerca.

Prezioso inoltre il sostegno di Uildm, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, di Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, di Anffas, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva eo Relazionale, di Azione Cattolica, di Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, dei coordinatori provinciali e delle migliaia di volontari Telethon che hanno distribuito in tutta Italia, con il supporto logistico di Dhl, i deliziosi Cuori di cioccolato prodotti da Caffarel in esclusiva per Telethon.