Efe Bal: «Natale con i trans per tanti buoni padri di famiglia italiani»

Le perversioni festive dei «buoni padri di famiglia» secondo Efe Bal? Passare il Natale con i trans. Il personaggio televisivo, che non ha mai nascosto la sua simpatia per Salvini, spiega che si tratta soprattutto di un tentativo di evasione dalla routine domestica, soprattutto dopo pranzo con parenti e veglione.

«Quando vanno a lavoro – ha spiegato a Il Fatto Quotidiano -, gli uomini approfittano della pausa pranzo per concedersi sesso a pagamento con una prostituta, poi tornano dietro la scrivania e si vedono un film porno sullo smartphone. Invece durante le festività sono obbligati a stare a casa con la famiglia, senza via di fuga. E quando riescono a scappare vogliono farlo non una ma due volte, durante le feste, per togliersi ogni sfizio e bilanciare la noia casalinga. Un cliente affezionato – ricorda Efe – mi ha pagato 500 euro invece di 200: Il resto usalo per farti un regalo, mi ha detto». Il momento clou arriverebbe proprio dopo Natale: «Il 27, il 28 e il 29 si lavora sempre di più, poi il calo a cavallo di Capodanno, ma a gennaio (prima dell’Epifania) la richiesta sale ancora».