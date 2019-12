Sgarbi nudo contro aeroporto Catullo: «Mi sono rotto i cog****i» [VIDEO]

Condividi

Vittorio Sgarbi sbrocca contro l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca in un video pubblicato su Facebook che ha già superato i 35 mila like e le 8 mila condivisioni. Il motivo? La sua schiuma da barba non ha passato i controlli nello scalo veronese. «Sono pronto a presentare denuncia, è la quarta-quinta volta che mi succede. Mi sono rotto i coglioni di farmi rubare la schiuma da barba negli aeroporti».

Dopo diversi minuti di sproloqui conclude dicendo: «Volevo solo dire serenamente questo». In molti, nei commenti, danno ragione al critico d’arte anche se altrettanti utenti fanno notare come la reazione sia stata un po’ esagerata.