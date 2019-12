Venezia 2020, l’appello del Pd: «Centrosinistra ritrovi unità»

Condividi

Linkedin email

A pochi giorni dal 2020 il segretario comunale del Pd di Venezia, Giorgio Dodi, fa il punto della situazione. «L’anno prossimo saremo chiamati a rinnovare l’amministrazione comunale e possiamo dire che l’attuale guidata da Luigi Brugnaro ha un bilancio assolutamente negativo partendo dal drastico calo dei servizi ai cittadini e alle associazioni, alle colate di cemento che stanno stravolgendo l’aspetto dei nostri quartieri e che portano ad un aumento dell’offerta turistica ben oltre il limite di sopportabilità, fino all’assoluta mancanza di un progetto per il futuro della città».

Dopo l’annuncio della ricandidatura dell’attuale sindaco, Dodi fa un appello: «Di fronte all’eventualità di una seconda giunta guidata da Brugnaro, che ha ormai perso anche quel poco di civismo che ne aveva caratterizzato la discesa in campo, e che si presenta alla guida di una coalizione a trazione sovranista con Lega e Fratelli d’Italia, il centrosinistra deve con forza ritrovare un senso di unità, non contro qualcuno ma per portare avanti un’idea diversa di città. Come Partito Democratico di Venezia lanciamo un appello a partiti, associazioni e forze sociali che credono in un’altra idea di città per unire le forze, mettendo da parte personalismi e inutili tatticismi, così da trovare fin da subito la sintesi su un progetto comune, sulla squadra che possa interpretarlo e su una candidata o un candidato sindaco che abbia qualità e competenze tali da interpretare quel cambiamento che la città ci chiede».

(ph: Facebook Monica Sambo)