Decreto Milleproroghe, Autostrade minaccia richiesta di maxi-indennizzo

Lo scontro Atlantia, la società che controlla Autostrade per l’Italia, e il governo si fa ancora più infuocato dopo le norme inserite nel decreto Milleproroghe in materia di concessioni autostradali. In un comunicato Autostrade fa la voce grossa e bolla la bozza del decreto legge come «incostituzionale e contraria alle norme europee» sottolineando come stia valutando ogni iniziativa «volta alla tutela dei propri diritti».

A spaventare Atlantia non solo la revoca della concessione autostradale ma anche la possibilità di subire un taglio netto dell’eventuale indennizzo, stimato intorno ai 23-25 miliardi, che incasserebbe in caso di revoca. Il Presidente della Repubblica, Giuseppe Conte, ha parlato di «minaccia inaccettabile, non lo permetterò» commentando la lettera di Autostrade.

Fonte: Adnkronos