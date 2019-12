Cerca residui bellici ma trova un cadavere: è giallo

Condividi

Linkedin email

Passate le 16, su richiesta dei carabinieri, il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Feltre, per procedere nel recupero dei resti di un corpo, rinvenuti casualmente da un appassionato di residui bellici in un anfratto nei pressi di vecchi ruderi in zona Casoni Rech.

Una squadra ha raggiunto assieme ai carabinieri il luogo indicato, distante una sessantina di metri da un sentiero e, dopo averla ricomposta e imbarellata, ha provveduto a trasportare fino alla strada la salma, poi trasferita all’obitorio.