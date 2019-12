Calcio, serie B: si gioca durante le feste

Condividi

Festività in campo per le squadre di serie B: si gioca a Santo Stefano, il 26 dicembre, e poi domenica 29 dicembre. Per le tre venete quindi giornate di allenamenti e lavoro anche a Natale. Giovedì 26, 18° giornata di campionato, sarà nuovamente turno di derby allo stadio Penzo di Venezia dove l’undici di Dionisi ospiterà il Cittadella (si gioca alle 15): la squadra lagunare è reduce dal ko di Castellamare contro la Juve Stabia, partita che non è piaciuta al tecnico Dionisi: «Oggi ha vinto la squadra che più ha voluto il risultato – ha dichiarato il tecnico, nota ufficiale della società – e questo deve farci riflettere». Per il Cittadella invece, dopo il pari nel derby con il Chievo, serve un cambio di passo: l’undici di Venturato, quinto in classifica a quota 26 con Frosinone e Perugia, ha il Pordenone al secondo posto che vale la promozione diretta, a cinque lunghezze ma deve trovare gol e cattiveria per risalire la classifica. Impegno sulla carta impossibile infine per il Chievo Verona che al Bentegodi a Santo Stefano riceve il lanciatissimo Benevento, capolista con una sola sconfitta in campionato su 17 partite: per l’undici di Marcolini una prova di maturità, davanti al pubblico di casa; per i giallorossi di Inzaghi non ci sarà nemmeno il pranzo di Natale in famiglia, rifinitura il 25 e poi partenza in aereo per il Veneto.

Si gioca anche il 29 dicembre

Serie B in campo, come detto, anche domenica 29 dicembre per la 19° giornata del torneo: ad aprire le sfide il Chievo Verona di Marcolini, di scena a Pescara nella gara delle 12.30; alle 15 invece toccherà al Cittadella che al Tombolato ospita l’Entella e al Venezia che farà visita ad un lanciato Perugia, una sola sconfitta casalinga finora per l’undici di Oddo.

