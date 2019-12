Condividi

Dopo le polemiche sul nuovo film “Tolo Tolo” di Checco Zalone, in cui lo si vede alle prese con tutta una serie di luoghi comuni legati alla figura dell’immigrato in Italia, e le diverse accuse di razzismo, Matteo Salvini lancia una proposta. Durante un comizio a Chieti, il leader della Lega ha detto: «Lo hanno accusato di essere razzista e politicamente scorretto. Ma viva Checco Zalone, io lo voglio senatore a vita, non qualche reperto…».