Jesolo Magica, il maxi centro commerciale si farà: Comune rinnova Via

Il Comune ha rinnovato la Via, valutazione impatto ambientale, per il centro commerciale Jesolo Magica. Secondo quanto riportato da Giovanni Cagnassi su La Nuova in edicola oggi i lavori potrebbero ripartire nei primi mesi del 2020. Ad essere interessati al maxi progetto, che sembrava accantonato e che richiede un investimento da 100 milioni di euro, ci sarebbero un fondo di investimento inglese e il gruppo Unicomm.

Si tratta di uno degli ultimi lavori dell’archistar Zaha Hadid, scomparsa nel 2016 e si presenta come un’astronave bianca e ovattata che sembra sospesa nell’aria proprio alle porte del lido. Un progetto destinato a rivoluzionare la città sia dal punto di vista commerciale che turistico.

(ph: shutterstock)