Tragedia nel Vicentino: 21enne esce di strada e muore sul colpo

Tragedia nella notte a Longare, in provincia di Vicenza, questa notte intorno alle 3. William Baudellini, 21 anni, per cause ancora da accertare, è uscito di strada con la sua auto, una Volkswagen Golf, perdendo la vita sul colpo. L’impatto è stato violento tanto che il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e suem.