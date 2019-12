Condividi

Linkedin email

Tempo di Natale, di alberi, luci, e presepi. Di solito il presepe è fisso, mentre in alternativa, la natività può essere rappresentata con il presepe vivente. Ma a Spinea (Venezia) c’è anche chi si è inventato il presepe itinerante.

Si tratta di Nevio Groppo, che ha realizzato con le sue mani un presepe e ha unito la tradizione con la sua passione per l’Ape, portandolo in giro per il paese su tre ruote. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Luca Zaia)