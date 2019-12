Condividi

Anche quest’anno, come del resto da 31 anni a questa parte, Riccardo Povoleri, di Mestre, trascorrerà il giorno di Natale in ospedale portando caramelle in tutti i reparti.

Dalle 9 alle 17 circa, in ogni reparto, esclusi infettivi, Povoleri cerca di portare un sorriso lasciando una dolcezza.

Fonte: Antenna3